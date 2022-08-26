«ДНР» заявила про двох загиблих та шістьох поранених цивільних

Минулої доби на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території загинули дві людини.

У так званому «штабі тероборони ДНР» заявили про загибель одного мирного жителя. Повідомлялося, що ще четверо мирних жителів отримали поранення. Один із них один підірвався на міні ПФМ-1.



Пізніше так званий «СЦКК ДНР» уточнив, що минулої доби загинули двоє цивільних — у Горлівці. Поранення мирних жителів зафіксовано у Петрівському районі Донецька, Червоногвардійському районі Макіївки, Горлівці та Новолуганському.



Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за добу внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, ще шість поранено.



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