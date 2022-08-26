У Бердянську вибух: Поранено «заступника начальника ДАІ»

Наслідки вибуху у Бердянську. Фото окупаційної адміністрації міста

В окупованому Бердянську стався вибух, внаслідок якого поранено «заступника начальника ДАІ» міста Олександра Колеснікова. Про це повідомляє окупаційна адміністрація Бердянська.



Зазначається, що вибух стався біля оздоровчого центру "Криворізький гірник".



«За попередніми даними, постраждала одна людина – заступник начальника ДАІ міста Бердянська Олександр Колесніков. Він доставлений до міської клінічної лікарні з осколковими пораненнями, лікарі надають йому необхідну медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.



У повідомленні окупаційної адміністрації те, що сталося, названо «замахом київського режиму».

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