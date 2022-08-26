СБУ на Донеччині допитала полоненого росіянина

СБУ на Донеччині допитує полоненого росіянина, який добровільно приїхав в Україну вбивати. Про це повідомили у пресслужбі ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.



Зазначається, що раніше він проходив службу в Афганістані.



«Встановлено, що мешканець Ростову приїхав до родичів в окупований Донецьк через неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону. Через порушення комендантської години в стані алкогольного сп’яніння потрапив до комендатури. А потім вирішив «загладити» провину та добровільно мобілізувався на війну. Після проходження підготовчого полігону його призначили на посаду стрільця в «100 ОМСБр 1 АК НМ «ДНР» та залишили ще радянське військове звання старшого лейтенанта», - зазначили у СБУ.



Також у СБУ повідомили, що на передовій основною задачею підрозділу, в якому воював затриманий, було спостереження та виявлення вогневих позицій Збройних сил України, а після розвідки бойовики проводили масований артилерійський обстріл українських військових.

Зазначається, що наприкінці серпня за наказом командира загарбники, у тому числі й затриманий, намагалися штурмувати позиції української армії неподалік Невельської Донецької області, але потрапили під артилерійський вогонь та залишили росіянина у бліндажі.



Військові ЗСУ взяли росіянина у полон, тепер він дає СБУ «важливі свідчення».

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що Збройні сили України контролюють 45% території Донецької області.