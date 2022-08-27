В окупованій Кам'янці жертвами обстрілу стали п'ятеро людей, зокрема двоє дітей

В окупованій Кам'янці. Фото: ОВА

Російські війська обстріляли житлові будинки в окупованій Кам'янці Пологівського району Запорізької області. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, зокрема двоє дітей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.



«Загалом відомо про п'ятьох загиблих. Місцеві свідчать, що під завалами можуть бути люди. Усі шість пострілів були зроблені з окупованої території виключно по житлових будинках. Чотириповерховий будинок, у якому мешкала молода мама з дітьми, окупанти прицільно обстріляли. Верхній поверх зруйнований вщент», — розповів Старух.



За його інформацією, загинула 29-річна жінка та двоє її дітей — двох та восьми років. Жінка працювала завідувачкою культурно-масового сектору Центру культури та дозвілля.



«У Кам'янці жоден працівник культури не пішов на співпрацю з окупантами», — наголосив Старух.

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