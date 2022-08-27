У Генштабі розповіли про безуспішні спроби наступу армії РФ на Донбасі

На Донбасі російська армія наступала у напрямку Невельського. Спроба просунутися виявилася невдалою: отримавши опір, окупанти відійшли назад. Для коригування вогню артилерії супротивник вів повітряну розвідку БПЛА. Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.



На Слов'янському напрямку противник залучив ствольну артилерію та РСЗВ для обстрілів районів Долини, Дібрівного та Краснопілля. Провів повітряну розвідку поблизу Нової Дмитрівки. З метою порушення системи навігаційного забезпечення сил оборони розгорнув комплекс радіоелектронної боротьби.



На Краматорському напрямку окупанти вели артилерійські обстріли територій біля Сидорового, Верхньокам'янського, Роздолівки та Калеників. Для уточнення положення українських військ противник вів повітряну розвідку БПЛА.



Сили оборони відбили спробу наступу противника у напрямку Григорівки.



На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли українських військ у районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве та Кодема. Ударів російської авіації зазнали райони Зайцева та Соледара.



Окремі підрозділи противника зробили спробу поліпшення тактичного становища у напрямах населених пунктів Соледар, Зайцеве та Майорськ. Успіху не мали, відійшли.



На Авдіївському напрямку противник вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії намагався зруйнувати важливі об'єкти цивільної та військової інфраструктури, завдати шкоди українським підрозділам поблизу Водяного, Первомайського, Красногорівки, Залізного та Новобахмутівки. Ударів авіації зазнали райони Мар'їнки та Валентинівки.



На Новопавлівському напрямку підрозділи противника продовжували обстріл районів населених пунктів Вугледар, Новомихайлівка та Велика Новосілка. Окупанти залучили авіацію для ударів неподалік Володимирівки. Вели наступальний бій у напрямку Пречистівки — успіху не мали, відійшли.

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