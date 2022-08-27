Росія перекидає до кордону з Україною нещодавно сформований армійський корпус — CIТ

Росія перекидає на фронт нещодавно сформований 3-й армійський корпус. Про це повідомляє Conflict Intelligence Team.



«В останні дні наші волонтери виявили фото та відео перевезення російської військової техніки залізницею. На відео видно повний склад комплексу "Бук", а на фотографії - танки Т-80БВ та Т-90М. Згідно з базою даних РЖД, обидва склади прямують із Мулино Нижегородської області на залізничну станцію Неклинівка Ростовської області біля кордону з Донецькою областю України», — повідомляють розслідувачі CIТ.

Фото: Conflict Intelligence Team

Зазначається, що перевезення комплексів «Бук» свідчить про перекидання великого об'єднання. Йдеться про перекидання всього 3-го корпусу, або принаймні боєготової його частини. Про формування 3-го армійського корпусу у Муліно вперше заявляла українська розвідка.



«Наші джерела також стверджували, що корпус відносно добре укомплектований технікою, проте добровольці не відрізняються бойовим духом, дисципліною та прагненням опанувати видану їм нову техніку», — додали в CIТ.



Розслідувачі наголошують, що поки що точно невідомо, де саме російське командування планує задіяти сили корпусу. Однак кінцевий пункт ешелонів корпусу знаходиться найближче до Донецької та Запорізької дільниць фронту.