Мер Слов'янська розповів, скільки людей залишилось у місті

27 серпня 2022, 22:30

Мер Слов'янська розповів, скільки людей залишилось у місті

У Слов'янську, який постійно зазнає обстрілів з боку росіян, все ще залишаються близько 20 тисяч жителів. Про це розповів голова військово-цивільної адміністрації Слов'янська Вадим Лях в інтерв'ю «Новинам Донбасу».

«На сьогоднішній день у місті зі 100 тисяч осіб, які мешкали до війни, залишається близько 20 тисяч. Серед них близько 2 тисяч дітей та близько 2 тисяч — це маломобільні люди з інвалідністю. Ось ці дві категорії, які найбільше мене хвилюють, саме їхній виїзд», — сказав Вадим Лях.

Він зазначив, що Кабінетом міністрів затверджено алгоритм дій місцевої влади щодо евакуації багатодітних сімей та інших соціально вразливих категорій.

За словами мера Слов'янська, розроблену форму заяви про відмову від обов'язкової евакуації ще не застосовували.

«Думаю, що поки що людям треба дати трохи часу, у тому числі, щоб вони таки прийняли рішення для себе. Я впевнений, що ще чимало людей виїде з настанням холодів. Поки що коли на вулиці +30, якось не всі замислюються про опалювальний сезон, вірніше, вони думають про нього, але не всім зрозуміло, що це таке — перебувати без тепла у багатоквартирному будинку тощо», — додав Вадим Лях.

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