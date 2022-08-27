Прилетіло понад 200 снарядів та мін: Росіяни обстріляли Сумщину

Росіяни обстріляли прикордонні райони Сумської області. Фото: Сумська ОВА

Сьогодні протягом дня по прикордонних районах Сумської області росіяни випустили зі свого боку понад 220 снарядів та мін. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.



Під обстрілом були території Хотинської, Миропільської, Білопільської, Краснопільської громад Сумського району, Зноб-Новгородської громади Шосткинського району, Новослобідської громади Конотопського району.



«Внаслідок обстрілу Новослобідської громади поранено двох людей — це члени однієї сім'ї, міна прилетіла прямо до їхнього будинку. Пошкоджено в селі також приватні будинки та господарські споруди. Поранена худоба», — написав Живицький.



Також він повідомив, що внаслідок обстрілу одного із сіл Білопільської громади пошкоджено повністю всю інфраструктуру села. Сюди прилетіло близько півсотні мін, сталися пожежі у будинках училища, школи, дитячого садка, пошти, пошкоджено приватні будинки.



За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Наслідки обстрілу росіянами громад Сумщини. Фото: Сумська ОВА