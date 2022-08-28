Обстріли на Донеччині: Один загиблих та двоє поранених за добу

Минулої доби внаслідок обстрілів загинув один мешканець підконтрольної Україні частини Донецької області — у Бахмуті. Ще двоє людей отримали поранення — у Георгіївці.



Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



У ДСНС уточнили, що в Бахмуті з-під завалів п'ятиповерхівки рятувальники витягли тіло загиблої людини.





З моменту повномасштабного вторгнення російських військ, 24 лютого, на Донеччині вдалося підтвердити загибель 767 людей. Ще 1973 людей було поранено.



У влади немає даних про всіх загиблих у Маріуполі та Волновасі.