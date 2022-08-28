250 окупантів ліквідовано за добу — Генштаб

Бойові втрати російських окупаційних військ за минулу добу становили близько 250 військовослужбовців. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Усього близько 46 750 російських окупантів були ліквідовані з початку повномасштабного вторгнення.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.08 орієнтовно склали:

- танків — 1942 (+3) од.;

- бойових броньованих машин — 4257 (+3) од.;

- артилерійських систем — 1050 (+5) од.;

- РСЗВ — 274 од.;

- засобів ППО — 148 од.;

- літаків — 234 од.;

- вертольотів — 202 од.;

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 838 (+2);

- крилатих ракет — 196;

- кораблів / катерів — 15 од.;

- автомобільної техніки та автоцистерн — 3171 (+6) од.;

- спеціальної техніки — 99 .



Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.