Окупанти продовжували наступ на сході України — зведення

28 серпня 2022, 18:57

Окупанти продовжували наступ на сході України — зведення

Російські сили продовжують спроби захопити всю територію Донецької області та утримати окуповані райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на вечір 28 серпня.

Слов'янський напрямок: зафіксовані ворожі обстріли поблизу Довгенького, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Карнаухівки. Окупанти намагалися наступати в районі Богородичного, зазнали втрат і були відкинуті назад.

Краматорський напрямок: росіяни продовжували обстріли районів Слов'янська, Верхньокам'янського та Спірного. Завдали авіаційних ударів неподалік Григорівки.

Бахмутський напрямок: окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Бахмут, Весела Долина, Соледар, Майорськ та Роздолівка. На удари авіації противника зазнали райони Кодеми та Яківлівки. Сили оборони України відбили наступ окупантів біля Веселої Долини.

Авдіївський напрямок: росіяни обстрілювали з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Невельське, Опитне, Орлівка, Новоолександрівка, Нью-Йорк, Красногорівка та Первомайське. Зробили невдалу спробу наступу в районі Первомайського, зазнали втрат і відійшли.

Новопавлівський напрямок: противник продовжував обстріли районів Вугледара, Богоявленки, Великої Новосілки та Новомихайлівки. Намагався покращити тактичне становище неподалік Павлівки, успіху не мав.

Запорізький напрямок: окупанти обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Гуляйполя, Гуляйпільського, Кам'янського, Бурлацького, Времівки та Червоного. Завдали авіаційних ударів поблизу Полтавки.

Південнобузький напрямок: росіяни здійснювали обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Лупарево, Степова Долина, Посад-Покровське, Широке, Партизанське, Киселівка, Велике Артакове, Андріївка, Ольгине, Княжівка, Тополине, Мирне, Квітневе. Удари авіації зазнали території біля Андріївки та Олександрівки. Фіксується висока активність ворожих розвідувальних БПЛА.

Сіверський напрямок: росіяни продовжують утримувати окремі підрозділи Західного військового округу у прикордонних районах Брянської та Курської областей. З метою сковування дій підрозділів Сил оборони ворог обстріляв райони населених пунктів Грем'яч Чернігівської області та Нова Слобода, Нововасилівка, Іскрисківщина та Тур'я Сумської області. Вів повітряну розвідку прикордонних районів БПЛА.

Харківський напрямок: противник здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Харків, Прудянка, Протопопівка, Пришиб, Чепіль, Замулівка, Руські Тишки, Байрак, Петрівка, Мосьпанове та Великі Проходи. Наніс авіаудари біля Рубіжного. Підтримує високу інтенсивність розвідки БПЛА. Окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне становище неподалік Світличного, успіху не мали, відійшли.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишалася без істотних змін.

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