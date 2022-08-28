В окупованому Енергодарі чути вибухи, житлові будинки під обстрілом

У тимчасово окупованому Енергодарі в неділю ввечері розпочався обстріл житлових мікрорайонів. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов та закликав мешканців ховатися від обстрілів у безпечних місцях.

«Енергодар, третій та п'ятий мікрорайони — обстріли! Попередньо відомо про влучення в одну з квартир будинку по Воїнів-інтернаціоналістів. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється», — написав Орлов у Тelegram.



За його словами, в сусідніх будинках вибило частину скла. Є загоряння припаркованих у дворі автомобілів.

Окупований Енергодар під обстрілом. Фото: Дмитро Орлов