Армія РФ за ніч обстріляла три райони Дніпропетровської області

Окупанти за минулу добу обстріляли три райони Дніпропетровської області – Нікопольський, Синельниківський та Дніпровський. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що окупанти у Нікопольському районі атакували Нікополь, Марганець та Червоногригорівську громаду. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали.

«На жаль, побільшало постраждалих через обстріл Нікополя, що стався напередодні увечері. Госпіталізований ще один чоловік. Він у важкому стані. Та атака забрала життя однієї людини, п’ятеро поранені», — написав Резніченко.

Також він зазначив, що у Червоногригорівській громаді російськими снарядами пошкоджено 15 будинків, підприємство, храм, лінії електропередач. У Нікополі без світла – 2600 сімей, електрики відновлюють поломки.

У Марганці масштаби руйнувань з'ясовуються.

За словами Валентина Резніченка, вранці 29 серпня російські війська обстріляли ракетами Синельниківський та Дніпровський райони, у Покровській громаді через вибух сталася пожежа, інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

Також у Дніпропетровській ОВА розповіли про обстріл Любимівської громади. Ракета вдарила по дачному масиву, масштаби руйнувань з'ясовуються.

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що минулої доби на підконтрольній українській владі частині регіону через обстріл загинули вісім мирних жителів.