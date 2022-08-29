«ДНР»: Двоє загиблих та 10 поранених від обстрілів за добу

Минулої доби на підконтрольній угрупуванні «ДНР» території загинули двоє цивільних осіб внаслідок бойових дій. Про це повідомляє «СЦКК ДНР».



Смерті зафіксовано у Петрівському районі Донецька та Червоногвардійському районі Макіївки.



Поранення різного ступеня тяжкості отримали 10 осіб у Куйбишевському районі Донецька, Червоногвардійському районі Макіївки, Горлівці.



Пошкоджено 13 домобудівель у Петрівському, Київському, Куйбишевському, Кіровському районах Донецька, Горлівці, а також 8 об'єктів цивільної інфраструктури.



Дивіться також: