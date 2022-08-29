ЗСУ відбили спроби штурму позицій українських військових на Луганщині — Гайдай

Українські військові відбили спроби російських військ прорвати оборону ЗСУ у Луганській області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Також він розповів подробиці удару по позиціях окупантів у Сватовому. За інформацією Гайдая, у Сватовому спалахнула військова база, на якій російські військові проводили передислокацію, «годинами там щось горіло і вибухало».

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що минулої доби на підконтрольній українській владі частині регіону через обстріл загинули вісім мирних жителів.