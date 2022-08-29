Харківська ОВА показала наслідки удару армії РФ по центру Харкова

З'явилися фото наслідків ракетного удару російських окупантів 28 серпня по центру Харкова. Матеріал опублікував голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Він зазначив, що обидві запущені окупантами ракети вибухнули біля приміщення Харківської ОВА.

«Зруйновано триповерхову адміністративну будівлю поруч. Пошкоджені припарковані недалеко автомобілі. На місці вибуху утворилася велика вирва. На щастя, ніхто не постраждав», - написав Синегубов, повідомивши ще, що на місці прильоту знайдено деталі російської ракети ЗРК С300.

Також він розповів, що зараз біля Харківської ОВА працюють комунальні служби та правоохоронці.

Вранці 29 вересня про ще один обстріл Харкова повідомив мер міста Ігор Терехов.