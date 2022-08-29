На Донеччині за добу евакуювали ще 150 цивільних

На Донеччині минулої доби, 28 серпня, евакуювали 150 цивільних осіб. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Донецькій області.



«Рятувальниками під час евакуації у Покровському районі надано допомогу 148 особам, з них 13 дітей та 11 осіб з обмеженими фізичними можливостями», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що також протягом минулої доби особовим складом Головного управління із зони активних бойових дій проведено евакуацію двох осіб із Краматорського району.



Загалом, з 24 лютого евакуйовано із населених пунктів Донецької та Луганської областей співробітниками підпорядкованих підрозділів Головного управління 9835 осіб.



У Донецькій області до осінньо-зимового періоду має залишитися не більше 235 тисяч населення, задіяних у процесі оборони та підтримки роботи критичної інфраструктури, решта має евакуюватися. До 24 лютого на Донеччині постійно проживали 1 млн 670 тисяч осіб.