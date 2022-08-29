У Донецькій області відновлено електропостачання у 108 населених пунктах

За минулий тиждень електромонтери відновили роботу електромереж, пошкоджених внаслідок бойових дій, у 108 населених пунктах Донецької області. Про це повідомили у прес-службі ДТЕК Донецькі електромережі.



Зокрема, за останню добу відновлено електропостачання в 10 населених пунктах. Зі світлом 18 337 сімей у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах.



Без світла поки що залишається 91 населений пункт, де енергетики не мають можливості працювати і немає дозволу на проведення робіт від військових. Найскладніші напрями — Авдіївське, Мар'їнське, Торецьке, Бахмутське, Слов'янське.