Кількість жертв удару по центральній частині Харкова збільшилася — Терехов

Збільшилася кількість постраждалих та померлих через ранковий обстріл Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.



«Уточнена інформація щодо постраждалих на цю хвилину. 5 загиблих та 7 поранених», — написав Терехов і повідомив, що надходить інформація про приліт поряд із п'ятиповерховим житловим будинком, а також про потрапляння до одного з дошкільних навчальних закладів у центрі Харкова.

Також він повідомив, що через обстріл міста виникла пожежа в одному із житлових будинків.

Голова Харківської ОВА Олег Синегубов заявив, що обстріл російських військ поранив дев'ятьох людей.

Також він повідомив, що на місці обстрілу працюють екстрені служби Харкова, а постраждалим надається допомога.

Нагадаємо, вранці 30 серпня російські окупанти обстріляли центральну частину Харкова.