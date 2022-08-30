CNN: Місія МАГАТЕ прибула до Києва

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула до Києва напередодні запланованого візиту на окуповану Росією Запорізьку АЕС. Про це повідомляє CNN.



Членів делегації агентства було помічено репортерами CNN у своєму готелі у столиці України у вівторок, 30 серпня.



Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС триватиме чотири дні. Місію очолює голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.



За інформацією видання The New York Times, усі члени команди – представники нейтральних країн. Ні США, ні Великобританія, ні інші країни, які надають військову підтримку Україні, не представлені в делегаціії.