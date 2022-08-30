СБУ: Харків'янин створював агентурну мережу для збору та передачі росіянам даних про ЗСУ

Слідчі СБУ заочно оголосили про підозру у держзраді 49-річному харків'янину, який з 2014 року мешкає в окупованому Донецьку. Про це повідомляє прес-служба СБУ.



За даними спецслужби, чоловік був завербований представниками ГУ Генштабу ЗС РФ і за їх завданням створював агентурну мережу для збору та передачі їм відомостей про розташування та переміщення ЗСУ у Харківській області.



«Його інформатори збирали дані про соціально-політичну обстановку в регіоні, а також про розташування та переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ... До складу агентурної мережі він залучав мешканців Харкова переважно пенсійного віку, учасників проросійських протестних акцій так званого антимайдану у 2014 році », – йдеться у повідомленні.



У ході слідства було задокументовано факт отримання та передачі підозрюваним розвідданих про конкретні види військової техніки ЗСУ, їх кількість та пересування Харковом.