Мешканця Запоріжжя підозрюють у передачі росіянам інформації про ЗСУ у регіоні

Співробітники СБУ викрили у Запоріжжі місцевого жителя, який передавав російським кураторам інформацію про розташування підрозділів Збройних сил України у регіоні. Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОВА.



Зазначається, що підозрюваний збирав інформацію про переміщення та місцезнаходження українських військових та пересилав російському куратору фото з позначенням об'єктів, у тому числі артилерії, на електронних картах.



Під час обшуків СБУ вилучила у затриманого телефон, який використовувався для комунікації з російськими окупантами.



Запорожцю повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.114-2 КК України (Несанкціоноване розповсюдження інформації про розміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану).