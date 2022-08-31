Армія РФ «Градами» та важкою артилерією вдарила по Дніпропетровській області

Армия РФ «Градами» и тяжелой артиллерией ударила по Днепропетровской области. Фото: Валентин Резниченко

Російські окупаційні війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з «Градів» та важкої артилерії чотири рази на ніч. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що двічі окупанти вдарили по Нікополю, поранивши 57-річну жінку. Снаряди російської армії пошкодили у місті 12 багатоповерхівок, кілька магазинів та кілька аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс.

Також окупантами було обстріляно і Мирівську громаду, за словами Резніченка, обійшлося без постраждалих.

Раніше керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу на підконтрольній українській владі частині регіону через обстріл загинули чотири мирні жителі.