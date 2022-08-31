«ДНР»: Російські сили захопили чотири населені пункти в Донецькій області

Російські сили захопили чотири населені пункти на Донеччині — три села та селище. Про це повідомив так званий «штаб тероборони ДНР».



«ДНР» запевняє, що захоплено Ключове, Володине, Орлинське та Завітне Бажання.



Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну захоплено 275 населених пунктів.

Зазначимо, що села Володине, Орлинське, Завітне Бажання та селище Ключове розташовані на захід від Волновахи, поблизу адмінкордону із Запорізькою областю.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ йдеться про те, що російські війська намагалися наступати на кількох напрямках на Донеччині. Точаться бої.



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