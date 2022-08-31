В СБУ заявили про затримання коригувальників вогню російських військ по Донецькій області

31 серпня 2022, 11:17

В СБУ заявили про затримання коригувальників вогню російських військ по Донецькій області

На сході України правоохоронцями нейтралізовано російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по кількох населених пунктах Донецької області. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що зловмисники розвідували місцезнаходження та маршрути переміщення ЗСУ на території Донбасу, зокрема у районах Слов'янська, Бахмута та Краматорська.

«Для збору розвідданих вони здійснювали приховане візуальне спостереження за об’єктами з використанням фото-, відеофіксації. Зібрані відомості передавали представникам спецслужб рф через заздалегідь відпрацьовані анонімні Телеграм-канали, додаючи геолокації», - повідомили в СБУ.

Також зазначається, що до складу агентурної мережі входили п'ятеро місцевих жителів, завербовані російськими спецслужбами, і всі вони діяли автономно, підтримуючи комунікацію через «зв'язкових» – двох учасників угрупування «ДНР».

Затриманим повідомили про підозру, щодо чотирьох підозрюваних СБУ передала обвинувальні акти до суду.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що минулої ночі російські війська обстріляли Краматорськ, Слов'янськ, Часів Яр та Курахове.

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