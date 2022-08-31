Нардеп заявив, що Україні поки що не варто розраховувати на заморожені активи РФ

Україні не варто розраховувати на заморожені кошти РФ у контексті відновлення країни у 2023-2024 роках. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.



Він повідомив, що передача заморожених активів РФ Україні від інших країн може тривати роки.

«Думаю, що це [передача активів] питання років і це питання передусім судів. Це, можливо, десь більше політичне рішення, але без судової гілки воно не обійдеться», - заявив Гетьманцев.

За його словами, справа не в Росії чи у відношенні до цієї країни, але заходу важливі інститути, які є основою європейської цивілізації.

«Для них закон, верховенство права та інститут є основою політичної культури. І якщо ти відхиляєшся від певної норми у певному кейсі, то ти не просто відхиляєшся, ти створюєш прецедент, яким видозмінюєш цей інститут», - сказав Гетьманцев.

Данило Гетьманцев повідомив також, що Національна рада відновлення України має план на $750 млрд, який планується реалізувати за 10 років, із цієї суми 30% – це приватні інвестиції, а здебільшого - допомога партнерів.

Нагадаємо, 30 серпня президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні до Руху підприємств Франції MEDEF, що на відновлення України після війни потрібно близько $600-800 млрд.