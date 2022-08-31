Під Слов'янськом прикордонники знищили склад боєприпасів окупантів

31 серпня 2022, 13:13

Під Слов'янськом прикордонники знищили склад боєприпасів окупантів

Під Слов'янськом у Донецькій області підрозділи Держприкордонслужби України знищили місце складування боєприпасів російської армії та чотирьох окупантів. Про це повідомляє ДПСУ.

Зазначається, що склад зі зброєю та боєприпасами армії РФ виявила повітряна розвідка прикордонників. Окупанти облаштувалися у будівлі одного з тимчасово окупованих населених пунктів неподалік Слов'янська. Пізніше військові відкрили вогонь зі станкового протитанкового гранатомета по цьому складу.

За даними прикордонників, внаслідок обстрілу щонайменше четверо окупантів було ліквідовано, а боєкомплект знищено.

Раніше в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили про запеклі бої, що продовжуються, на Бахмутському і Авдіївському напрямках, в районах Кодеми, Зайцево, Пісок, Первомайського і Мар'їнки.

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