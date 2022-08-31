Евакуація з Донецької області: За добу виїхали понад 400 осіб

Минулої доби з Донецької області виїхали 425 людей. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Донецькій області.



«Особовим складом Головного управління під час евакуації у Покровському районі надано допомогу 350 людям, з них 58 дітей та 13 осіб з обмеженими фізичними можливостями», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що також протягом минулої доби рятувальниками із зони активних бойових дій у Бахмутському районі евакуйовано троє людей.



Крім того, рятувальниками перевезено з пункту збору та реєстрації до місця посадки до евакуаційних поїздів 54 особи, з них 7 дітей.