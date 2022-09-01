Міна розірвалася за шість метрів: З Торецької громади масово виїжджають сім'ї

01 вересня 2022, 10:23

Міна розірвалася за шість метрів: З Торецької громади масово виїжджають сім'ї

Близько 100 сімей залишається у Північному Торецької міської громади Бахмутського району. Інші — виїжджають або вже виїхали. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

«До повномасштабної війни тут жило вп'ятеро більше людей. Жителі селища активно евакуюються, і це правильне рішення. Вся Донецька область зараз небезпечна зона, а особливо лінія фронту», — зазначили в ОВА.

Евакуація проводиться на тлі звуків обстрілу. Одна з сімей вирішила виїхати, коли міна розірвалася за шість метрів від них.

У поліції зазначають, що із погіршенням ситуації з обстрілами люди починають залишати небезпечну територію. Наразі виїжджає велика кількість сімей.

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