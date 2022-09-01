На сході України ЗСУ збили російський гелікоптер

31 серпня на східному напрямку зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено вертоліт армії РФ, ймовірно Ка-52. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.



Також військові повідомили про знищення двох БПЛА оперативно-тактичного рівня.



«Протягом доби авіація Повітряних Сил здійснила понад 70 літаковильотів на різних напрямках. Екіпажі винищувальної, бомбардувальної, штурмової авіації завдали ракетно-бомбових ударів по наземних цілях окупаційних військ», - заявили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, зазначивши, що військовим вдалося знищити склади боєприпасів, взводні та ротні опорні пункти, реактивні системи залпового вогню, живу силу окупантів.

Раніше у Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що війська Росії за добу обстріляли 13 населених пунктів Донбасу.