Поліцейські Луганщини зареєстрували 89 звернень громадян

Минулої доби правоохоронці Луганської області зареєстрували 89 звернень та повідомлень громадян. Про це повідомили у Нацполіції.



Зазначається, що 9 повідомлень надійшло про руйнування та пошкодження квартир, будинків у Сєвєродонецьку, Попасній, Лисичанську, селищах Золотарівка та Новоіванівка. Також поліцейськими було зареєстровано 3 факти щодо незаконного заволодіння автомобілями. Ще 4 заяви про здійснення мародерств у Сєвєродонецьку, Лисичанську та с. Новоіванівка.



Також у Національній поліції зареєстрували повідомлення про захоплення окупаційними військами РФ адміністративних будівель, споруд, транспортних засобів та майна одного з державних підприємств у Лисичанську.



Повідомляється ще, що співробітники оперативних підрозділів встановили 14 осіб, які підозрюються у причетності до НЗФ та співпраці з російськими окупаційними військами.

Раніше у Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що війська Росії за добу обстріляли 13 населених пунктів Донбасу.