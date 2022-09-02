Дружина українського військового потай від чоловіка передавала РФ дані про ЗСУ — СБУ

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили жінку, яка передавала спецслужбам Росії координати ЗСУ, отримані від свого чоловіка-військового Украъни. Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що затримана надавала російським спецслужбам дані про розташування військових об'єктів та техніки ЗСУ вздовж лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей. Встановлено, що затримана – 31-річна мешканка Дніпропетровської області, яка розпочала роботу на окупантів у травні.

«Вона пішла на такий крок попри те, що перебуває у шлюбі з військовослужбовцем ЗСУ і вони мають спільного сина. Її чоловік, будучи на східному фронті, регулярно перераховував гроші на утримання дитини», — заявили в СБУ і зазначили, що зловмисниця використала свого чоловіка «в темну», розпитуючи дані про розташування його військової частини та інших угруповань ЗСУ на передових позиціях. Отриману інформацію, як повідомляють правоохоронці, вона передавала через месенджери у військову розвідку Росії, де її використовували для артилерійських та авіаударів.

Зрадниця затримана після чергової передачі даних, а слідчі СБУ вже повідомили їй про підозру.

1 вересня, нагадаємо, у прес-центрі СБУ заявили, що виявили підконтрольну російським спецслужбам мережу агітаторів, які сприяли бойовикам угруповання «ЛНР» у провадженні підривної діяльності проти України.