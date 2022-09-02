Центр Донецька потрапив під обстріл

У центрі окупованого Донецька внаслідок обстрілу утворилися великі вирви.

Під обстріл увечері 2 вересня потрапив будинок на перехресті бульвару Пушкіна та проспекту Гринкевича. Також постраждала інфраструктура бульвару.

Оновлено. Внаслідок обстрілу центру Донецька по вулиці Артема та бульвару Пушкіна загинули 2 людини та ще 1 мирний житель отримав поранення, повідомляє «штаб тероборони ДНР».

Раніше повідомлялося , що у центрі Донецька, а також в інших районах міста ввечері 2 вересня спрацювали системи протиповітряної оборони.