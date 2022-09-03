Окупанти вночі атакували Дніпро: Усі п'ять ракет збиті

Дніпро. Фото: ОВА

Російські військові вночі атакували Дніпропетровську область. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Ніч була дуже гучною. Росіяни атакували область крилатими ракетами, "Градами" та важкою артилерією. У Дніпровському районі наші військові збили усі п'ять російських ракет, які ворог направив на Дніпро. Падіння уламків спричинило кілька пожеж. Полум'я пожежники вгамували», — зазначив Резніченко.



За його словами, по Нікопольському району завдали ударів російські «Гради» та важка артилерія. У Нікополі без руйнувань. У Марганці пошкоджено кілька будинків, господарських будівель, автомобілів та газопроводів.



У Криворізькому районі під вогонь потрапила Широківська громада, зруйновано приватні будинки.



За інформацією ОВА, у всій області ніхто не постраждав.

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