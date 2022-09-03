Окупанти вночі атакували Дніпро: Усі п'ять ракет збиті

Російські військові вночі атакували Дніпропетровську область. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
«Ніч була дуже гучною. Росіяни атакували область крилатими ракетами, "Градами" та важкою артилерією. У Дніпровському районі наші військові збили усі п'ять російських ракет, які ворог направив на Дніпро. Падіння уламків спричинило кілька пожеж. Полум'я пожежники вгамували», — зазначив Резніченко.
За його словами, по Нікопольському району завдали ударів російські «Гради» та важка артилерія. У Нікополі без руйнувань. У Марганці пошкоджено кілька будинків, господарських будівель, автомобілів та газопроводів.
У Криворізькому районі під вогонь потрапила Широківська громада, зруйновано приватні будинки.
За інформацією ОВА, у всій області ніхто не постраждав.
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