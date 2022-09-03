На Донбасі ЗСУ відбили атаки армії РФ біля шести населених пунктів

03 вересня 2022, 11:01

На Донбасі ЗСУ відбили атаки армії РФ біля шести населених пунктів

На Донбасі точаться бої. Вчора з початком сутінків супротивник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар'їнка та Времівка. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України.

На Слов'янському напрямку артилерійських обстрілів з боку окупантів зазнали Велика Комишуваха, Карнаухівка, Вірнопілля. Активних наступальних дій ворог не вів.

На Краматорському напрямку противник вів обстріли районів Райгородка, Сіверська, Спірного.

На Бахмутському напрямку з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії окупанти обстріляли райони Соледара, Бахмута, Кодеми.

На Авдіївському напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали Авдіївка, Водяне, Веселе.

На Новопавлівському напрямку противник не проводив активних наступальних дій. Обстрілював райони Мар'їнки, Великої Новосілки, Нескучного, Вугледара, Павлівки.

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