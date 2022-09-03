На Донеччині під обстріли потрапили дев'ять населених пунктів — подробиці від поліції

Наслідки обстрілів Донецької області. Фото: поліції

За добу на Донеччині від російських ракет та снарядів постраждали дев'ять населених пунктів. Поліція задокументувала 16 обстрілів, внаслідок яких загинули та отримали поранення цивільні жителі. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Донецької області.



Окупаційні війська обстріляли Авдіївку, Курахове, Слов'янськ, Краматорськ, Красногорівку, Вугледар, Билбасівку, Іванівське, Богоявленку.



Армія Росії била ракетами, РСЗВ «Град», «Ураган», артилерією. Знищено та пошкоджено 14 цивільних об'єктів: дев'ять житлових будинків, адміністративні будівлі та приватні підприємства, комунальне підприємство.



Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



Також у поліції зазначили, що евакуйовано ще 315 осіб. Від початку обов'язкової евакуації вивезено понад 13 тисяч осіб, зокрема 2237 дітей, 586 людей з інвалідністю.

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