У Маріуполі здали в експлуатацію два будинки, які зводило Міноборони РФ

В окупованому Маріуполі

У захопленому російськими силами Маріуполі здали в експлуатацію два нові житлові будинки. Про це повідомляє сепаратистський сайт «ДАН».



Будинки звела підрядна організація Військово-будівельної компанії Міноборони РФ.



«Нові будинки – частина житлового мікрорайону з 12 п'ятиповерхових будинків для 2,5 тисяч городян. Вони розташовані на заході міста — поряд із ринком "Азовський". Загалом тут планується збудувати майже 100 тисяч квадратних метрів житла — це понад тисячу квартир. До комплексу входять також центр МНС та дві школи на 600 та 835 місць», — запевняють у «ДНР».



Також в угрупуванні стверджують, що проводиться доброустрій території, де плануються паркування, дитячі та ігрові майданчики, зони відпочинку.



Зазначається, що роботи поряд із ринком «Азовський» розпочалися 28 травня. Для будівництва було зведено три заводи з виробництва бетону. До жовтня плануються до здачі ще шість будинків, решта — через місяць.



Докладніше про ситуацію в Маріуполі читайте у матеріалі «Свято із присмаком трагедії. Як окупанти відкривали зруйновану школу в українському Маріуполі».



Раніше повідомлялося, що в захопленому російськими силами Маріуполі російські будівельники почали зносити перші багатоповерхові будинки, які були зруйновані через бойові дії.