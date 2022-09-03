Окупанти продовжують штурмувати Авдіївський та Бахмутський напрямки — зведення

Російські сили продовжують наступати у напрямках Бахмута та Авдіївки. Українські військові відбили низку атак на Донбасі. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на вечір 3 вересня.



«Протягом поточної доби завдано 8 ракетних та більше 10 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах на території нашої держави. Зокрема, постраждала інфраструктура населених пунктів Перемога, Гусарівка, Білогір'я, Пришиб, Времівка, Полтавка, Зайцеве, Білогорівка, Яковлівка, Водяне. Активно веде розвідку із застосуванням БПЛА», — зазначається у повідомленні.



На інших напрямках окупанти здійснили обстріл військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії:



на Сіверському напрямку — трьох населених пунктів у Чернігівській та одного у Сумській областях;



на Харківському напрямку — районів населених пунктів Краснопілля, Прудянка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Старий Салтів, Пришиб, Гусарівка, Норцівка;



на Слов'янському напрямі — Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Велика Комишуваха;



на Краматорському напрямку — Богородичне, Райгородок, Сіверськ;



на Бахмутському напрямку — Зайцеве, Кодема, Весела Долина, Бахмутське, Соледар, Бахмут;



на Авдіївському напрямку — Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське;



на Новопавлівському напрямку — Мар'їнка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Парасковіївка, Золота Нива;



на Запорізькому напрямку — Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянка, Успенівка, Новопіль, Времівка та інших;



на Південнобузькому напрямку противник робив обстріли вздовж усієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів розвідку з активним застосуванням БПЛА, лише понад 30 вильотів.



«Підрозділи сил оборони утримують позиції і не дають ворогові просуватися вглиб території нашої держави. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар'їнка», — зазначили у Генштабі.



Також повідомляється, що протягом доби українська авіація здійснила понад 5 ударів, під час яких було знищено бойову техніку, засоби РЕБ, ППО та значну кількість живої сили на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

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