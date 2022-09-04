ЗСУ відбили атаки росіян у районі 8 населених пунктів — зведення Генштабу

04 вересня 2022, 18:59

ЗСУ відбили атаки росіян у районі 8 населених пунктів — зведення Генштабу

За поточну добу окупанти завдали по території України 14 ракетних і більше 15 авіаційних ударів. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура у районах Харкова, Миколаєва, Вознесенська, Очакова, Сухого Ставка. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Зазначається, що на інших напрямках росіяни здійснили обстріл військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

  • на Сіверському напрямку росіяни обстріляли 12 населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, також застосували БПЛА;
  • на Харківському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Петрівка, Руська Лозова, Великі Проходи, Старий Салтів, Петрівка, Норцівка, Гусарівка, Чепіль, Покровське. Завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Перемога та Гусарівка. Крім того, застосували БПЛА в районах населених пунктів Питомник, Руська Лозова, Слатине, Іванівка, Балаклія, Савинці та Руські Тишки;
  • на Слов'янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Богородичне, Долина, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Дмитрівка, Мазанівка, Сулигівка, Карнаухівка. Противник завдав авіаційного удару по Богородичному;
  • на Краматорському напрямку противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Слов'янськ, Сіверськ, Райгородок, Донецьке, Григорівка, Івано-Даріївка, Званівка, Спірне, Веселе, Переїзне, завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Богородичне та Верхньокам'янське;
  • на Бахмутському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка;
  • на Авдіївському напрямку — обстріляли Новокалинове, Бердичі, Водяне, Першотравневе, Красногорівку, Авдіївку, Орлівку;
  • на Новопавлівському напрямку під обстріл потрапили Мар'їнка, Парасковіївка, Микільське, Вугледар, Солодке, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Павлівка, Новодонецьке, Новомайорське, Нескучне, Времівка, а також окупанти завдали авіаційного удару в районі Новомихайлівки;
  • на Запорізькому напрямку противник здійснював обстріли в районах населених пунктів Зарічне, Щербаки, Новоданилівка, Білогір'я, Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Червоне, Полтавка, Ольговське, Новопіль, Новосілка, Бурлацьке, Времівка. Також завдав авіаційних ударів у районах Білогір'я, Полтавки та Времівки;
  • на Южнобузькому напрямку окупанти продовжують вести оборонні дії, обстрілявши практично всі населені пункти вздовж лінії зіткнення. Крім того, завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Любомировка, Безіменне, Костромка, Білогірка, Велике Артакове.

«Сили оборони України утримують позиції і не допускають просування ворога територією нашої держави. Нашим підрозділам вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Краснопілля, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Кодема, Соледар та Первомайське», — зазначили у Генштабі ЗСУ.

Читайте також:

ЗСУ ліквідували 450 окупантів за добу

Ще за темою

Інше
Війна Ситуація на фронті
Організації
Генштаб ЗСУ

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:50
Ракетні удари по Краматорську та Слов'янську — головне за день ►
21:19
«ДНР» заявила про шість поранених у результаті обстрілів мирних жителів
16:12
«Ви мені на**р не вс**лися»: Як «чиновники» «ДНР» розв'язували проблеми з водопостачанням
15:41
«Укрзалізниця» запустила евакуаційні поїзди для мешканців Криму
15:03
У Маріуполі здали в експлуатацію два будинки, які зводило Міноборони РФ
10:27
Як «ДНР»: Угруповання «ЛНР» знизило курс гривні на окупованій території
09:24
У Донецьку та Макіївці через обстріли загинули шестеро людей
23:24
Наслідки обстрілу Донецька — головне за день ►
22:07
У Донецьку обстрілом пошкоджено супермаркет, загинув підліток (доповнено)
20:15
У центрі Донецька під час обстрілу загинули двоє людей, одна – поранена
19:28
Центр Донецька потрапив під обстріл
18:47
У Макіївці під час обстрілу загинули два рятувальники «ДНР»
17:43
У Донецьку працює ППО, через обстріл знеструмлено частину міста
16:47
«ДНР»: П'ятеро людей поранено обстрілами на заході Донецька
16:44
Пушилін знизив курс гривні на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території
Всі новини
20:57
Над Високопіллям на Херсонщині підняли український прапор
20:14
У Міноборони прокоментували ситуацію з військовим обліком жінок в Україні
19:39
Генштаб ЗСУ: Окупанти розміщуються у школах, прикриваючись дітьми, як «живим щитом»
18:59
ЗСУ відбили атаки росіян у районі 8 населених пунктів — зведення Генштабу
18:37
Українські військові звільнили від окупантів село на Донеччині
17:58
У Чернігові зросла кількість постраждалих від вибуху на виставці боєприпасів
17:31
Росіяни обстріляли Харківщину, є жертви
17:04
Окупанти мають намір витіснити гривню з обігу на Луганщині — Гайдай
15:33
Російські окупанти затопили луганські шахти — Гайдай
15:15
Понад 7 тисяч українських дітей депортували до Росії, — Лубинець
14:03
500 об'єктів культурної спадщини зруйновано або пошкоджено в Україні — міністр
12:50
Опубліковано відео обстрілу Зеленодольська, внаслідок якого загинула дитина
12:17
Російські війська знищили елеватор із зерном в Очакові
11:01
10 людей поранено на окупованій частині Донецької області
10:20
Слов'янськ уночі потрапив під обстріл, є руйнування
Всі новини
ВІДЕО
Ракетні удари по Краматорську та Слов'янську — головне за день ►
03 вересня, 22:50
«Ви мені на**р не вс**лися»: Як «чиновники» «ДНР» розв'язували проблеми з водопостачанням
03 вересня, 16:12
Окупанти випустили по Краматорську вісім ракет, зруйновано склади та об'єкти промисловості
03 вересня, 12:59

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти