ЗСУ відбили атаки росіян у районі 8 населених пунктів — зведення Генштабу

За поточну добу окупанти завдали по території України 14 ракетних і більше 15 авіаційних ударів. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура у районах Харкова, Миколаєва, Вознесенська, Очакова, Сухого Ставка. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.



Зазначається, що на інших напрямках росіяни здійснили обстріл військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку росіяни обстріляли 12 населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, також застосували БПЛА;

росіяни обстріляли 12 населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, також застосували БПЛА; на Харківському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Петрівка, Руська Лозова, Великі Проходи, Старий Салтів, Петрівка, Норцівка, Гусарівка, Чепіль, Покровське. Завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Перемога та Гусарівка. Крім того, застосували БПЛА в районах населених пунктів Питомник, Руська Лозова, Слатине, Іванівка, Балаклія, Савинці та Руські Тишки;

окупанти обстріляли райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Петрівка, Руська Лозова, Великі Проходи, Старий Салтів, Петрівка, Норцівка, Гусарівка, Чепіль, Покровське. Завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Перемога та Гусарівка. Крім того, застосували БПЛА в районах населених пунктів Питомник, Руська Лозова, Слатине, Іванівка, Балаклія, Савинці та Руські Тишки; на Слов'янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Богородичне, Долина, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Дмитрівка, Мазанівка, Сулигівка, Карнаухівка. Противник завдав авіаційного удару по Богородичному;

обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Богородичне, Долина, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Дмитрівка, Мазанівка, Сулигівка, Карнаухівка. Противник завдав авіаційного удару по Богородичному; на Краматорському напрямку противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Слов'янськ, Сіверськ, Райгородок, Донецьке, Григорівка, Івано-Даріївка, Званівка, Спірне, Веселе, Переїзне, завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Богородичне та Верхньокам'янське;

противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Слов'янськ, Сіверськ, Райгородок, Донецьке, Григорівка, Івано-Даріївка, Званівка, Спірне, Веселе, Переїзне, завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Богородичне та Верхньокам'янське; на Бахмутському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка;

окупанти обстріляли райони населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка; на Авдіївському напрямку — обстріляли Новокалинове, Бердичі, Водяне, Першотравневе, Красногорівку, Авдіївку, Орлівку;

— обстріляли Новокалинове, Бердичі, Водяне, Першотравневе, Красногорівку, Авдіївку, Орлівку; на Новопавлівському напрямку під обстріл потрапили Мар'їнка, Парасковіївка, Микільське, Вугледар, Солодке, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Павлівка, Новодонецьке, Новомайорське, Нескучне, Времівка, а також окупанти завдали авіаційного удару в районі Новомихайлівки;

під обстріл потрапили Мар'їнка, Парасковіївка, Микільське, Вугледар, Солодке, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Павлівка, Новодонецьке, Новомайорське, Нескучне, Времівка, а також окупанти завдали авіаційного удару в районі Новомихайлівки; на Запорізькому напрямку противник здійснював обстріли в районах населених пунктів Зарічне, Щербаки, Новоданилівка, Білогір'я, Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Червоне, Полтавка, Ольговське, Новопіль, Новосілка, Бурлацьке, Времівка. Також завдав авіаційних ударів у районах Білогір'я, Полтавки та Времівки;

противник здійснював обстріли в районах населених пунктів Зарічне, Щербаки, Новоданилівка, Білогір'я, Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Червоне, Полтавка, Ольговське, Новопіль, Новосілка, Бурлацьке, Времівка. Також завдав авіаційних ударів у районах Білогір'я, Полтавки та Времівки; на Южнобузькому напрямку окупанти продовжують вести оборонні дії, обстрілявши практично всі населені пункти вздовж лінії зіткнення. Крім того, завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Любомировка, Безіменне, Костромка, Білогірка, Велике Артакове.

«Сили оборони України утримують позиції і не допускають просування ворога територією нашої держави. Нашим підрозділам вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Краснопілля, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Кодема, Соледар та Первомайське», — зазначили у Генштабі ЗСУ.