Прикордонники атакували позиції армії РФ у районі Святогірська

У Святогірському районі українськими силами атаковано позиції російських військ. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.



«Прикордонники б’ють по позиціях російських сил в районі Святогірська», - написали в ДПСУ.



Зазначається, що за допомогою безпілотників прикордонники розвідують місця дислокації військової техніки та особового складу ворога, а згодом виявлені цілі атакують мобільні групи.



На відео по позиціям окупантів прикордонники «відпрацювали» зі станкового протитанкового гранатомета, до того ж для більшої точності вогню, паралельно військові вели коригування з дрона.





«Така тактика дозволяє не лише завдавати втрат ворогу, а й просуватись вперед, займаючи більш вигідні позиції для оборони», - написали прикордонники.

Раніше в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що українські військові за добу відбили атаки російських сил на Авдіївському та Бахмутському напрямках.