Прикордонники атакували позиції армії РФ у районі Святогірська

05 вересня 2022, 11:27

Прикордонники атакували позиції армії РФ у районі Святогірська

У Святогірському районі українськими силами атаковано позиції російських військ. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Прикордонники б’ють по позиціях російських сил в районі Святогірська», - написали в ДПСУ.

Зазначається, що за допомогою безпілотників прикордонники розвідують місця дислокації військової техніки та особового складу ворога, а згодом виявлені цілі атакують мобільні групи.

На відео по позиціям окупантів прикордонники «відпрацювали» зі станкового протитанкового гранатомета, до того ж для більшої точності вогню, паралельно військові вели коригування з дрона.


«Така тактика дозволяє не лише завдавати втрат ворогу, а й просуватись вперед, займаючи більш вигідні позиції для оборони», - написали прикордонники.

Раніше в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що українські військові за добу відбили атаки російських сил на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

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