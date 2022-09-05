У захопленій армією РФ Кремінній ЗСУ знищено близько 400 окупантів — Луганська ОВА

05 вересня 2022, 13:47

У захопленій армією РФ Кремінній ЗСУ знищено близько 400 окупантів — Луганська ОВА

У захопленій російськими військами Кремінній ліквідовано близько 400 окупантів, виведено з ладу близько 100 одиниць їх техніки та знищено понад 100 об'єктів армії РФ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також він розповів історію про те, як жителі Луганської області, які залишилися на тимчасово захопленій військами РФ частині регіону, підійшли до окупантів та поцікавилися процесом відновлення послуг ЖКГ, ремонту зруйнованого житла. За словами Гайдая, у відповідь загарбники запропонували людям почекати кінця осені, коли регіон звільнять ЗСУ та все відремонтують. Глава Луганської ОВА зробив висновок, що навіть окупанти розуміють незворотність деокупації області.

Гайдай також оцінив нещодавні успіхи ЗСУ на лівому березі річки Сіверський Донець і зробив прогноз, що саме з Ізюмського напрямку розпочнеться деокупація Луганщини.

Раніше в Маріупольській міській раді повідомили, що у захопленому російськими військами Маріуполі набирає обертів опір.

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