Внаслідок обстрілу на Дніпропетровщині загинула жінка, троє людей поранено

Внаслідок обстрілу російськими окупантами в Апостоловому загинула жінка похилого віку, ще троє людей отримали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.



«Після обіду росіяни двічі направили свої "Урагани" на Криворізький район. В Апостоловому загинула жінка похилого віку. Попередньо, троє людей поранено», - написав він.



Резніченко уточнив, що всі поранені зараз перебувають у лікарні у тяжкому стані.



Окрім цього, обстрілом пошкоджено газовід – сталася пожежа. Полум'я рятувальники вже ліквідували.



У Зеленодольську внаслідок обстрілу пошкоджено виробничі будівлі підприємства. Люди не постраждали.