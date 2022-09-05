«ДНР»: У Донецьку обстрілами поранено двох людей

З початку поточної доби в Донецьку дістали поранення дві особи під час обстрілів. Про це заявив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



Уточнюється, що у Кіровському районі поранено чоловіка 1983 року народження. Потерпілого доставлено до міської лікарні №24.



У Ленінському районі осколкове поранення отримала жінка 1971 року народження, вона доставлена до лікарні №9.



Раніше там заявили, що на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території за минулу добу поранення в результаті бойових дій отримали чотири мирні жителі.