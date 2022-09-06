Вночі російська армія у Нікополі пошкодила та зруйнувала десятки будинків

Вночі 6 вересня російські війська тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області РСЗВ «Град». Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, у Нікополі завдано удару по житлових кварталах міста, снарядами поранено двох людей.

Валентин Резніченко повідомив, що у Нікополі обстрілами пошкоджено 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків, а один будинок зруйновано.



«Ворожі снаряди поцілили по дитячому садочку, двох ліцеях, центру технічної творчості та спортивному клубу. У місті понівечені кілька газогонів та автівок. Зачепило і декілька ліній електропередач. Без світла понад 2 000 сімей. Аварійні бригади уже працюють», - написав Резніченко.

Також він зазначив, що у Марганецькій громаді пройшло без постраждалих та руйнувань.

Раніше про ранковий обстріл Кривого Рогу повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул і зазначив, що удару було завдано ракетами.