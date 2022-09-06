Вранці на сході та півдні України ЗСУ збили п'ять із шести запущених армією РФ ракет Х-101

6 вересня, близько 8:00 ранку, на півдні та сході України підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ знищено п'ять із шести крилатих ракет Х-101, випущених із літаків Ту-95МС із району Каспійського моря. Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.



Також повідомляється, що сьогодні підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил було знищено ударний вертоліт російських окупантів Ка-52 «Алігатор».

Раніше 5 вересня радник голови ОП Михайло Подоляк нагадав, що переговори з РФ можливі, але лише на умовах України.