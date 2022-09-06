У Луганській ОВА розповіли про успіхи ЗСУ у регіоні

Вчора, 5 вересня, ЗСУ відвоювали в окупантів кілька сотень метрів раніше захопленої військами РФ частини Луганської області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Він зазначив, що українськими військовими були відбиті атаки окупантів і «були деякі невеликі просування».



Також, за словами Гайдая, російські окупанти останніми днями втратили на захопленій ними частині Луганської області до 100 осіб та близько 100 одиниць техніки через вибух на складі боєприпасів.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що на численні чоловічі вакансії на промислових підприємствах окупованої військами РФ частини Луганської області набирають персонал з Росії.