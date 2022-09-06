Шістьом учасникам угруповання «ДНР» оголосили про підозру у держзраді

Правоохоронці повідомили про підозру шістьом учасникам так званого угрупування «ДНР». Про це повідомили у Національній поліції України.



Зазначається, що у квітні 2014 року фігуранти брали участь у захопленні адмінбудівлі Горлівського міського управління Головного управління МВС України в Донецькій області.



Усім шістьом поліцейські повідомили про підозру за ч.1 ст.111 («Державна зрада») та ч.2 ст.260 («Участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування») КК України.



«На базі захопленої адміністративної будівлі міліції дислокувалися 30 бойовиків, які входили до складу силового блоку так званої «днр». Її учасники незаконно позбавляли волі та утримували громадян України, зокрема проукраїнських активістів та військовополонених», - повідомили у Нацполіції та додали, що підозрювані є колишніми правоохоронцями та представниками місцевої влади. Наразі їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Учора, 5 серпня, в Офісі генпрокурора заявили, що командувачу окупаційної армії угруповання «ЛНР» повідомлено про підозру у навмисних діях щодо зміни кордонів України, які призвели до загибелі людей.