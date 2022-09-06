236 дітей зникли безвісти в Україні з 24 лютого — Офіс омбудсмена

В Україні з початку повномасштабного вторгнення військ РФ, з 24 лютого, вважаються зниклими безвісти 236 дітей. Про це повідомили в Офісі омбудсмена України.



Повідомляється, що ще не менше 7 343 дітей перебувають у списку депортованих.



Також, згідно з даними порталу «Діти війни», загинули 382 дитини та 741 дитину було поранено.

Нагадаємо, що сьогодні у Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що минулої доби армія Росії 17 разів обстріляла регіон, поранивши в тому числі і дитину.