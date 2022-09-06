ЗСУ взяли під вогневий контроль переправи біля Даріївки та Голої Пристані на Херсонщині

На півдні Збройні сили України ліквідували ще 35 російських військових та чотири бойові машини піхоти ворога, на Херсонщині під вогневий контроль взяли переправи в районах Даріївки та Голої Пристані. Про це повідомляє прес-служба оперативного командування "Південь".



«Протягом ночі ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 150 вогневих завдань із поразкою живої сили, озброєння та техніки, двох переправ у районах Даріївки та Голої Пристані. Усі переправи перебувають під вогневим контролем сил оборони. Підтверджені втрати ворога становлять 35 рашистів та 4 бойові машини піхоти», — йдеться у повідомленні.



За даними ОК «Південь», суттєвих змін у стані, складі та становищі противника за минулу ніч не виявлено.



«Основні зусилля ворог зосереджується на утриманні захоплених територій, а також нанесенні максимальних втрат підрозділам сил оборони та стримуванні вогневого тиску», - зазначили у командуванні.



Так, у ніч на 6 вересня війська РФ завдали удару з РСЗВ «Смерч» по Березнегуватській громаді Миколаївської області. Попадання сталося за сільськогосподарським угіддям. Тяжкою артилерією частково зруйнований елеватор, людських втрат немає.