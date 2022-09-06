ЗСУ взяли під вогневий контроль переправи біля Даріївки та Голої Пристані на Херсонщині

06 вересня 2022, 16:18

ЗСУ взяли під вогневий контроль переправи біля Даріївки та Голої Пристані на Херсонщині

На півдні Збройні сили України ліквідували ще 35 російських військових та чотири бойові машини піхоти ворога, на Херсонщині під вогневий контроль взяли переправи в районах Даріївки та Голої Пристані. Про це повідомляє прес-служба оперативного командування "Південь".

«Протягом ночі ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 150 вогневих завдань із поразкою живої сили, озброєння та техніки, двох переправ у районах Даріївки та Голої Пристані. Усі переправи перебувають під вогневим контролем сил оборони. Підтверджені втрати ворога становлять 35 рашистів та 4 бойові машини піхоти», — йдеться у повідомленні.

За даними ОК «Південь», суттєвих змін у стані, складі та становищі противника за минулу ніч не виявлено.

«Основні зусилля ворог зосереджується на утриманні захоплених територій, а також нанесенні максимальних втрат підрозділам сил оборони та стримуванні вогневого тиску», - зазначили у командуванні.

Так, у ніч на 6 вересня війська РФ завдали удару з РСЗВ «Смерч» по Березнегуватській громаді Миколаївської області. Попадання сталося за сільськогосподарським угіддям. Тяжкою артилерією частково зруйнований елеватор, людських втрат немає.

Ще за темою

Інше
Ситуація на фронті
Місця
Херсонська область

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:43
У Бердянську вибухнула машина «коменданта» міста
15:05
Шістьом учасникам угруповання «ДНР» оголосили про підозру у держзраді
14:44
Потужний вибух в окупованому військами РФ Енергодарі, місто знеструмлене — мер
13:34
У «ДНР» заявили про поранення мешканця Донецька та пошкодження трьох будинків
12:27
У Кремлі розповіли, коли Путін відвідає Донбас
12:14
«ДНР» заявила про захоплення силами РФ двох сіл на кордоні із Запорізькою областю
11:30
Вода в Донецьку раз на три дні: протести мешканців та хамство «чиновників ДНР» ►
11:18
Окупанти на Луганщині мобілізованих працівників змінюють на росіян — ОВА
23:52
Наслідки обстрілів на Донбасі — головне за день ►
23:15
В окупованих містах Донецької області графік подачі води зроблять ще жорсткішим
19:07
«ДНР»: У Донецьку обстрілами поранено двох людей
18:30
«ДНР» анонсувала нову російську вакцину від ковіда
16:37
В ОП звернулися до мешканців окупованих армією РФ українських територій
15:54
У ЗСУ розповіли про стан мостів та пантонних переправ на півдні України
15:37
Обстріли Донецька: горить газопровід у Куйбишевському районі, є постраждала у Ленінському
Всі новини
16:20
Пожежу на нафтобазі Кривого Рогу локалізовано
16:18
ЗСУ взяли під вогневий контроль переправи біля Даріївки та Голої Пристані на Херсонщині
16:16
236 дітей зникли безвісти в Україні з 24 лютого — Офіс омбудсмена
15:43
У Бердянську вибухнула машина «коменданта» міста
15:21
За останній місяць із п'яти областей України евакуювали понад 60 тисяч людей – Верещук
15:19
Окупанти обстрілюють пожежно-рятувальні частини Донеччини
15:05
Шістьом учасникам угруповання «ДНР» оголосили про підозру у держзраді
14:48
Єлизавета II прийняла відставку Джонсона з посади прем'єра Великобританії
14:44
Потужний вибух в окупованому військами РФ Енергодарі, місто знеструмлене — мер
14:15
Ремонтники відновили енергопостачання у дев'яти населених пунктах Донеччини
14:11
Україна повернула тіла ще 25 загиблих військових
14:11
«Шахтар» представив ігрову форму на новий сезон
13:34
У «ДНР» заявили про поранення мешканця Донецька та пошкодження трьох будинків
12:41
У Луганській ОВА розповіли про успіхи ЗСУ у регіоні
12:27
У Кремлі розповіли, коли Путін відвідає Донбас
Всі новини
ВІДЕО
Вода в Донецьку раз на три дні: протести мешканців та хамство «чиновників ДНР» ►
06 вересня, 11:30
Російська армія атакувала ракетами Курахівську гімназію
06 вересня, 09:10
Наслідки обстрілів на Донбасі — головне за день ►
05 вересня, 23:52

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти