З окупованих територій Харківщини евакуювали понад 750 осіб

З окупованих територій Харківської області вдалося евакуювати ще 753 особи, наразі вони у безпеці. Про це повідомив голова ОВА Олег Синегубов.



«У співпраці з волонтерами, рятувальниками та правоохоронцями було проведено чергову евакуацію з тимчасово окупованих територій. Цього разу з окупації вдалося вивезти 753 особи, зокрема 163 дитини. Крім того, серед евакуйованих було 9 людей із інвалідністю», - написав Синегубов.



Він зазначив, що ті, хто цього потребував, отримали медичну та психологічну допомогу.



Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила , що за останній місяць із Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та Харківської областей вдалося евакуювати понад 60 тисяч українців.